Найдите значение выражения:а)3,4х+5,7х+6,6х-4,7х,при х =3,6;0,8;10 б)3,8м-(2,8м+0,7м),при м = 2,4;8,57. ??)16.75у-(4.75у+10.8),при у = 0.9;3.01
Математика
Найдите значение выражения:а)3,4х+5,7х+6,6х-4,7х,при х =3,6;0,8;10 б)3,8м-(2,8м+0,7м),при м = 2,4;8,57. ??)16.75у-(4.75у+10.8),при у = 0.9;3.01
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 3,4х+5,7х+6,6х-4,7=11х при х=3,6 11*3,6=39,6при х=0,8 11*0,8=8,8при х=10 11*10=110б) 3,8м-(2,8м+0,7м)=0,3мпри м=2,4 0,3*2,4=0,72при м=8 0,3*8=2,4при м=57 0,3*57=17,1в) 16,75у-(4,75у+10,8)=16,75у-4,75у-10,8=12у-10,8при у=0,9 12*0,9-10,8=0тут не понятно у=3; 01 или 3,01 напишу три выберешьпри у=3 12*3-10,8=25,2при у=3,01 12*3,01-10,8=25,32при у=0,1 12*0,1-10,8= -9,6
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