Скорость лыжника составляет 1/6 скорости аэросаней. За 3 ч аэросани прошли 180 км. Сколько километров пройдет лыжник за 1 ч 30 мин?

Математика

Скорость лыжника составляет 1/6 скорости аэросаней. За 3 ч аэросани прошли 180 км. Сколько километров пройдет лыжник за 1 ч 30 мин?

Автор: Гость