Скорость лыжника составляет 1/6 скорости аэросаней. За 3 ч аэросани прошли 180 км. Сколько километров пройдет лыжник за 1 ч 30 мин?

Математика
Скорость лыжника составляет 1/6 скорости аэросаней. За 3 ч аэросани прошли 180 км. Сколько километров пройдет лыжник за 1 ч 30 мин?
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