Разложите на множители 4a^2-4ab+b^2-4
Алгебра
Разложите на множители 4a^2-4ab+b^2-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4a^2-4ab+b^2-4=((2a) ²-2*2a*b+b²)-2²=(2a-b)²-2²=(2a-b-2)(2a-b+2)
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