Помогите пожалуйста, пример который надо решить по середине
Математика
Помогите пожалуйста, пример который надо решить по середине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3/2*корень из 20*корень из 5=3/2* корень из (4*5*5)=3/2*2*5=3/2*10=30:2=15 Ответ: 15.
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