Морфемный разбор слов мечтать светлеть мчаться завтракать ужинать бледнеть
Русский язык
Морфемный разбор слов мечтать светлеть мчаться завтракать ужинать бледнеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мечтать- мечт-корень.а-суффикс. ть-окончание. мечта-основа. Светлеть- Свет-корень л,е-суффикс. ть-окончание. Светле-основа. (щас ещё напишу )
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