Выбери из чисел 948 844 441 483 480 642 числа делящиеся на 3 без остатка и выполни деление
Математика
Выбери из чисел 948 844 441 483 480 642 числа делящиеся на 3 без остатка и выполни деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
948:3=316=) верно и оно делится на 3 844:3=) не верно,будет остаток 441:3=147=)верно 483:3=161=)верно 480:3=160=)верно 642:3=214=) верно Ответ:948,441,483,480,642
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