Помогите выполнить номер 410 и 411 не могу понять
Математика
Помогите выполнить номер 410 и 411 не могу понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Задача называется работа с ДИАГРАММОЙ Размечаем шкалу КОЛИЧЕСТВО на единичные отрезки зная, что 300 штук = 6 делений 1) 300 шт : 6 дел = 50 шт/дел - 50 штук в каждом делении 2) Гвоздики - сразу видно - попадают на число = 200 - ОТВЕТ 3) нарциссы - ровно ПОСЕРЕДИНЕ между 400 и 300 = 350 или 7*50 = 350 шт. - ОТВЕТ
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