На вопрос который час?мальчику? мальчику ответили без четверти три.Он знал,что мультфильм по телевизору будут показывать в 15 часов.Не опоздал ли он?

Математика
На вопрос который час?мальчику? мальчику ответили без четверти три.Он знал,что мультфильм по телевизору будут показывать в 15 часов.Не опоздал ли он?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, он не опоздал, так как без четверти три = 14:45. Значит если фильм будут показывать в 15 часов, то у него есть ещё пятнадцать минут. Ответ: Нет, он не опоздал.
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