На вопрос который час?мальчику? мальчику ответили без четверти три.Он знал,что мультфильм по телевизору будут показывать в 15 часов.Не опоздал ли он?
Математика
На вопрос который час?мальчику? мальчику ответили без четверти три.Он знал,что мультфильм по телевизору будут показывать в 15 часов.Не опоздал ли он?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, он не опоздал, так как без четверти три = 14:45. Значит если фильм будут показывать в 15 часов, то у него есть ещё пятнадцать минут. Ответ: Нет, он не опоздал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
Английский язык
Поставьте вопросы "Do and Does" и ответьте на них: I like an apple. You run very fast. He reads many books. She lives in London. We wanc...
Русский язык