1)Упростите выражение 5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)и вычислите его значение при а=5/7. 2) Чему равно значение выражения 2(4а+3b)-3(2a+6b), если 6b-a=-1,9?
Математика
1)Упростите выражение 5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)и вычислите его значение при а=5/7. 2) Чему равно значение выражения 2(4а+3b)-3(2a+6b), если 6b-a=-1,9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5(-1,4+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3) = -7+15-1+2,5а-3,2а-12 = -0,7а-5 Если а=5/7; то: -7/10*5/7-5 = -35/70-5 = -0,5-5 = -5,5 2) 2(4a+3b)-3(2a+6b) = 8a+6b-6a-18b = 2a-12b = 2(a-6b) = -2(6b-a) Если 6b-a = -1,9; то: -2*(-1,9) = 3,8
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