1)Упростите выражение 5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)и вычислите его значение при а=5/7. 2) Чему равно значение выражения 2(4а+3b)-3(2a+6b), если 6b-a=-1,9?

Математика

1)Упростите выражение 5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)и вычислите его значение при а=5/7. 2) Чему равно значение выражения 2(4а+3b)-3(2a+6b), если 6b-a=-1,9?

Автор: Гость