Помогите пожалуйста(( прочитай и спиши строки из стихотворения В.Орлова. Определ?? главные члены предложений. укажи, какими частями речи они выложены. Из-под камешков несмело, К солнцу выбежал ручей. Он дарил себе лесам, Т...

Русский язык
Помогите пожалуйста(( прочитай и спиши строки из стихотворения В.Орлова. Определ?? главные члены предложений. укажи, какими частями речи они выложены. Из-под камешков несмело, К солнцу выбежал ручей. Он дарил себе лесам, Травам, птичьим голосам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из под камешков несмело, с солнцу выбежал (сказуемое, глагол) ручей (подлежащее, существительное). Он (подлежащее, местоимение) дарил (сказуемое, глагол)
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