Помогите пожалуйста(( прочитай и спиши строки из стихотворения В.Орлова. Определ?? главные члены предложений. укажи, какими частями речи они выложены. Из-под камешков несмело, К солнцу выбежал ручей. Он дарил себе лесам, Т...

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Помогите пожалуйста(( прочитай и спиши строки из стихотворения В.Орлова. Определ?? главные члены предложений. укажи, какими частями речи они выложены. Из-под камешков несмело, К солнцу выбежал ручей. Он дарил себе лесам, Травам, птичьим голосам

Автор: Гость