ПРОШУ ПОМОГИТЕ 30 БАЛЛОВ ! Читайте задание на первой картинке , картинки две но текст один , первая - это начало , а вторя это конец!)))

Английский язык

ПРОШУ ПОМОГИТЕ 30 БАЛЛОВ ! Читайте задание на первой картинке , картинки две но текст один , первая - это начало , а вторя это конец!)))

Автор: Гость