ПРОШУ ПОМОГИТЕ 30 БАЛЛОВ ! Читайте задание на первой картинке , картинки две но текст один , первая - это начало , а вторя это конец!)))
Английский язык
ПРОШУ ПОМОГИТЕ 30 БАЛЛОВ ! Читайте задание на первой картинке , картинки две но текст один , первая - это начало , а вторя это конец!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"it was such sad news" if a few people dont like a person...but if a lot of people dont,there is usually something wrong with such person Thats a good advice,Mother You`re quite well and you still have an important things
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти...
Физика
Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3
Математика
1)Упростите выражение 5(-1,4а+3)-(1-2,5а)-4(0,8а+3)и вычислите его значение при а=5/7. 2) Чему равно значение выражения 2(4а+3b)-3(2a+6b), если ...