Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?
Математика
Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20 путь к магазину и обратно 16ч45мин+20мин=17ч05мин ОТВЕТ-да он успеет к началу фильма.
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