Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?

Математика

Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?

Автор: Гость