Ширина 10дм высота на 1 м 8дм больше найти площадь двери в квадратных дм
Математика
Ширина 10дм высота на 1 м 8дм больше найти площадь двери в квадратных дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10+18=28 (дм.) - высота 2) S= 10*28=280 (дм.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПРОШУ ПОМОГИТЕ 30 БАЛЛОВ ! Читайте задание на первой картинке , картинки две но текст один , первая - это начало , а вторя это конец!)))
Алгебра
Математика
Петя пошел в магазин в 16 ч 45мин.Его любимый фильм начинается в17ч10мин.Расстояние до магазина Петя может пробежать за10 мин.Успеет ли Петя прийти...
Физика
Чему равно давление котороеоказывает нефтьна дно цистерны если высота столлба нефти равна 80 см?плостность нефти 800 кг\м3