Ширина 10дм высота на 1 м 8дм больше найти площадь двери в квадратных дм

Математика
Ширина 10дм высота на 1 м 8дм больше найти площадь двери в квадратных дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10+18=28 (дм.) - высота 2) S= 10*28=280 (дм.)
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