Составь общую формулу соединения неметаллов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементы проявляет высшую валентность

Химия
Составь общую формулу соединения неметаллов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементы проявляет высшую валентность
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 группа валентность 4 -CO2 5 группа валентность 5- P2O5 6 группа валентность 6- SO3 7 группа валентность 7- Cl2O7
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