Составь общую формулу соединения неметаллов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементы проявляет высшую валентность

Химия

Составь общую формулу соединения неметаллов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементы проявляет высшую валентность

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