Решите пример 70:1.77
Математика
Решите пример 70:1.77
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Гость:
Переносим знаки и получается: 7000/177=39,54=40
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