Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса. один автобус до встречи проехал 200км со скоростью 25 км/ч. сколько км до встречи проехал второй автобус,если его скорость 50км/ч.
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса. один автобус до встречи проехал 200км со скоростью 25 км/ч. сколько км до встречи проехал второй автобус,если его скорость 50км/ч.
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400...................или 100
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