Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса. один автобус до встречи проехал 200км со скоростью 25 км/ч. сколько км до встречи проехал второй автобус,если его скорость 50км/ч.

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса. один автобус до встречи проехал 200км со скоростью 25 км/ч. сколько км до встречи проехал второй автобус,если его скорость 50км/ч.

Автор: Гость