К какому абзацу можно подобрать заголовок lt;lt;Убежище русакаgt;gt;?Выбери правиль??ый ответ. а)2 б)4 в)5 г)7 д)8

Литература
К какому абзацу можно подобрать заголовок lt;lt;Убежище русакаgt;gt;?Выбери правиль??ый ответ. а)2 б)4 в)5 г)7 д)8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ г)7
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