Помогите!Пожалуйста!Чему равно значение выражения 4(5х-3у)-6(3х-у) , если 3х-у=2.1
Математика
Помогите!Пожалуйста!Чему равно значение выражения 4(5х-3у)-6(3х-у) , если 3х-у=2.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(5x-3y)-6(3x-y)=20x-12y-18x+6y=2x-6y=2(x-3y), а при чем тут 3х-у=2,1?
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