Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени. обог??щать, прийти, смеяться, слышать, отцвести. приобрести. нести.

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Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени. обог??щать, прийти, смеяться, слышать, отцвести. приобрести. нести.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обогащать-обогащавший,прийти-пришедший,смеяться-смявшийся,слышать-слышавший,отцвести-отцветший,приобрести-приобретший,нести-нёсший.
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