Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени. обог??щать, прийти, смеяться, слышать, отцвести. приобрести. нести.
Русский язык
Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени. обог??щать, прийти, смеяться, слышать, отцвести. приобрести. нести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обогащать-обогащавший,прийти-пришедший,смеяться-смявшийся,слышать-слышавший,отцвести-отцветший,приобрести-приобретший,нести-нёсший.
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