Дам 45 баллов за лучший ответ: Составьте текст с данными фразеологизмами: Зарубить на носу(Запомнить), обвести вокруг пальца(обмануть), во все лопатки (быстро), язык без костей(много говорить), семь пядей во лбу (очень умный...
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Дам 45 баллов за лучший ответ: Составьте текст с данными фразеологизмами: Зарубить на носу(Запомнить), обвести вокруг пальца(обмануть), во все лопатки (быстро), язык без костей(много говорить), семь пядей во лбу (очень умный человек), смотреть как баран на новые ворота (удивленно), брать быка за рога (Бесстрашно), как рыба в воде (тихо) и заткнуть за пояс (превзойти кого-то в чем-то) Заранее СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И заруби себе на носу , что я больше не буду делать для тебя домашнее задание. Обвести вокруг пальца еще не значит обмануть , может быть это просто обвести вокруг пальца! У тебя должно быть семь пядей во лбу , раз ты обратился ко мне. Да! Сегодня я не опоздал , а ты смотришь , как баран на новые ворота. Он взял Василису , как быка за рога. Как тебе отвечать у доски , Миша , так ты сразу , как рыба в воде. Сегодня я заткну за пояс этого второклассника.
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