Дам 45 баллов за лучший ответ: Составьте текст с данными фразеологизмами: Зарубить на носу(Запомнить), обвести вокруг пальца(обмануть), во все лопатки (быстро), язык без костей(много говорить), семь пядей во лбу (очень умный...

Гость: Гость:

И заруби себе на носу , что я больше не буду делать для тебя домашнее задание. Обвести вокруг пальца еще не значит обмануть , может быть это просто обвести вокруг пальца! У тебя должно быть семь пядей во лбу , раз ты обратился ко мне. Да! Сегодня я не опоздал , а ты смотришь , как баран на новые ворота. Он взял Василису , как быка за рога. Как тебе отвечать у доски , Миша , так ты сразу , как рыба в воде. Сегодня я заткну за пояс этого второклассника.