Помогите пожалуйста с задачей. "В двухкомнатной квартиреплощадь одной комнаты 20,64км в кввадрате, а площатьдругой комнаты в 2,4 раза меньше. Найдите площадьэтих двух комнат вместе."

Математика

Помогите пожалуйста с задачей. "В двухкомнатной квартиреплощадь одной комнаты 20,64км в кввадрате, а площатьдругой комнаты в 2,4 раза меньше. Найдите площадьэтих двух комнат вместе."

Автор: Гость