Помогите пожалуйста с задачей. "В двухкомнатной квартиреплощадь одной комнаты 20,64км в кввадрате, а площатьдругой комнаты в 2,4 раза меньше. Найдите площадьэтих двух комнат вместе."

Математика
Помогите пожалуйста с задачей. "В двухкомнатной квартиреплощадь одной комнаты 20,64км в кввадрате, а площатьдругой комнаты в 2,4 раза меньше. Найдите площадьэтих двух комнат вместе."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь одной комнаты 20,64 км^2, значит площадь второй 20,64/2.4=8.6км^2 Чтобы найти площадь первой и второй комнаты вместе нужно сложить их площади :20,64км^2+8.6км^2=29.24 км^2 Ответ:29.24км^2
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