Висит за окошком Кулёк ледяной. он полон капели и пахнет весной .1)как узнать каких словах естьмягкие согласные звуки ?2)подчеркнуть в нём буквы, которыми обозначены мягкие согласные звуки 3)есть три мягких согласных звука 4) п...

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Висит за окошком Кулёк ледяной. он полон капели и пахнет весной .1)как узнать каких словах естьмягкие согласные звуки ?2)подчеркнуть в нём буквы, которыми обозначены мягкие согласные звуки 3)есть три мягких согласных звука 4) подчеркнуть буквы обозначающие эти звуки.

Автор: Гость