Висит за окошком Кулёк ледяной. он полон капели и пахнет весной .1)как узнать каких словах естьмягкие согласные звуки ?2)подчеркнуть в нём буквы, которыми обозначены мягкие согласные звуки 3)есть три мягких согласных звука 4) п...
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Висит за окошком Кулёк ледяной. он полон капели и пахнет весной .1)как узнать каких словах естьмягкие согласные звуки ?2)подчеркнуть в нём буквы, которыми обозначены мягкие согласные звуки 3)есть три мягких согласных звука 4) подчеркнуть буквы обозначающие эти звуки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные буквы И, Е, Ё, Я,Ю- после согласных обозначают мягкость согласного звука. Висит за окошком Кулёк ледяной. он полон капели и пахнет весной
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