2 речення з фразеологізмом ахінею нести .плизз
Українська мова
2 речення з фразеологізмом ахінею нести .плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Високо нести голову.
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