Чем прославились А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков?
Окружающий мир
Чем прославились А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков - Они одержали победы во многих сражениях во время войны с Турцией.
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