Составить общие формулы соединений металлов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементов проявляют высшую валентность

Химия
Составить общие формулы соединений металлов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементов проявляют высшую валентность
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Эти формулы,надеюсь помог
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