Составить общие формулы соединений металлов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементов проявляют высшую валентность

Химия

Составить общие формулы соединений металлов группы 4567 кислородом оксида если известно что в этих соединениях элементов проявляют высшую валентность

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