Пассажир провёл на вокзале 50 мин. Половину этого времени он разгадывал кроссворды. Сколько времени пассажир потратил на разгадывание кроссворда ?

Математика

Пассажир провёл на вокзале 50 мин. Половину этого времени он разгадывал кроссворды. Сколько времени пассажир потратил на разгадывание кроссворда ?

Автор: Гость