Пассажир провёл на вокзале 50 мин. Половину этого времени он разгадывал кроссворды. Сколько времени пассажир потратил на разгадывание кроссворда ?
Математика
Пассажир провёл на вокзале 50 мин. Половину этого времени он разгадывал кроссворды. Сколько времени пассажир потратил на разгадывание кроссворда ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50:2=25(мин.) Ответ:25 мин.
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