Помогите сделать 7 номер задачу
Математика
Помогите сделать 7 номер задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35•2=70цт стоит 2книги 2лт70цт-70цт=2лт ответ:у Гали осталось 2лт
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