Участок земли дает ежегодный доход 100 руб. Инвестиции в начале года в размере 10 руб. увеличивают доход владельца земли до 110 руб. в год. Определите, при какой ставке процента возможность увеличения ежегодного дохода земли н...
Экономика
Участок земли дает ежегодный доход 100 руб. Инвестиции в начале года в размере 10 руб. увеличивают доход владельца земли до 110 руб. в год. Определите, при какой ставке процента возможность увеличения ежегодного дохода земли не изменит ее цену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть первоначально компания имела участок площадью X гектаров. Капитальные вложения и затраты на амортизацию равнялись К. Ставка банковского процента - R. Компания покупала землю за: 100 —X тыс. руб. Арендная плата равнялась бы: R*(100 - X + К) тыс. руб. в год. После увеличения предложения земли цена земли будет равна: 100 - 2Х тыс. руб в год. Арендная плата равна: R*(100 - 2Х + 2К) за год. Арендная плата увеличится на: R* (К - X) тыс. руб. в год. При К > X арендная плата возрастет. Вывод: Доход не является земельной рентой, так как включает помимо ренты амортизационные отчисления и проценты за вложенный капитал.
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