Подскажите.Это животное самое большое в азии.( кто из них.медведь.слон.кабан.олень.буйвал.
Окружающий мир
Подскажите.Это животное самое большое в азии.( кто из них.медведь.слон.кабан.олень.буйвал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего это слон
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