Подскажите.Это животное самое большое в азии.( кто из них.медведь.слон.кабан.олень.буйвал.

Окружающий мир

Подскажите.Это животное самое большое в азии.( кто из них.медведь.слон.кабан.олень.буйвал.

Автор: Гость