Проверочное слово стольная ленейка

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Проверочное слово стольная ленейка
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Автор: Гость
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Гость:
Стальная линейка. СтАль, лИния.
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