Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно

Алгебра
Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решила на листочке. Удачи)
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