Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно

Алгебра

Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно

Автор: Гость