Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно
Алгебра
Помоги пожалуйста разобраться. Что неправильно решено в этом уравнении? Решите пожалуйста, если решение неверно
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Гость:
Решила на листочке. Удачи)
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