Запиши текст ,вставляя недостающие буквы . в ..хотничьих хозяйств для зубр..в , зай??..в, л..сей , олен..й оставляют в лес.. кусочки соли . в древност.. за соль платили пушнин.. ,золот..м ,слонов..й костью , янтарём . в каки...

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Запиши текст ,вставляя недостающие буквы . в ..хотничьих хозяйств для зубр..в , зай??..в, л..сей , олен..й оставляют в лес.. кусочки соли . в древност.. за соль платили пушнин.. ,золот..м ,слонов..й костью , янтарём . в каких падёжных окончаниях склоняемых частей речи (спорят) гласные о---а? Видели эти окончания. Какие окончания проверки были изпользованы тобой?

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