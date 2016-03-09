Дана строка. Подсчитать количество букв 'о' в последнем её слове. S:='пейте дети мо??око' k=3 (на Паскале)
Информатика
Дана строка. Подсчитать количество букв 'о' в последнем её слове. S:='пейте дети мо??око' k=3 (на Паскале)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсчет количества букв "о" в последнем слове произвольной фразы. Слова разделяются произвольным количеством пробелов. // PascalABC.NET 3.1, сборка 1195 от 09.03.2016 begin var s:=ReadlnString('Введите строку:').Split; Writeln('k=',s[s.Length-1].Matches('о').Count) end. Тестовое решение: Введите строку: пейте дети молоко k=3
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