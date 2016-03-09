Дана строка. Подсчитать количество букв 'о' в последнем её слове. S:='пейте дети мо??око' k=3 (на Паскале)

Информатика

Дана строка. Подсчитать количество букв 'о' в последнем её слове. S:='пейте дети мо??око' k=3 (на Паскале)

Автор: Гость