Данил Сидоров нашел клад старинных монет: одна четвертая часть монет была из сере??ра, 33% - из золота, 16% - из меди, а остальные – из бронзы. Сидоров потерял несколько бронзовых монет (не больше четырех, но не меньше одной)...

Алгебра
Данил Сидоров нашел клад старинных монет: одна четвертая часть монет была из сере??ра, 33% - из золота, 16% - из меди, а остальные – из бронзы. Сидоров потерял несколько бронзовых монет (не больше четырех, но не меньше одной), после чего осталось монет из бронзы 51штука. Сидоров потерял: а) 1 монету. б) 3 монеты. в) задача не имеет решения.
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