Данные числа:9,38;41;5,9;74,9;0,99;99,4;50,4;29,2.Выберите из них одно и вставьте вместо звездочки так,чтобы приближенные равенства были верными: 2,38х*=120;3,04х*=18;*х5,12=150; *х0,64=6;4,02х*=400;*х1,95=80; *х30,6=30;2,8х...

Гость: Гость:

Не совсем понимаю задание. Может быть так: 1) х = 120 : 2,38 х = 50,4 В первом - 50,4 2) х = 18 : 3,04 х = 5,9 Во втором - 5,9 3) х = 150 : 5,12 х = 29,2 4) х = 6 : 0,64 х = 9,38 5) х = 400 : 4,02 х = 99,4 6) х = 80 : 1,95 х = 41 7) х = 30 : 30,6 х = 0,99 8) х = 210 : 2,8 х = 74,9 Ну, вроде так.