493 Что обозначают пословицы

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Всяк кулик.... человек хвалит и считает правильным только то, к чему привык сам. На родной сторонке...означает, что дома, на родине, всегда лучше, чем где либо. Своя земля ....означает, что все, что связано с домом, с родиной, даже если это мелочь, всегда милее, роднее, дороже, чем все остальное. Человек без родины... означает, что любой человек нуждается в родине, не может без нее прожить, так же, как и соловей без песни Всякому мила ... все любят и ценят родину