Что искал Стрелец в сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» Варианты 1 Подвенечное ??латье 2 Подземелье чудища 3 Счастливую подкову

Литература

Что искал Стрелец в сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» Варианты 1 Подвенечное ??латье 2 Подземелье чудища 3 Счастливую подкову

Автор: Гость