Помогите с ответами: 1.закончить фразу:Способ бесполого размножения у кишечнополостных называется ... 2.Скорлупа яйца птиц и его белок образованы выделениями желёз: а) яичника, б) семенника, в)яйцевода, г) клоаки. 3.закончи ...
Биология
Помогите с ответами: 1.закончить фразу:Способ бесполого размножения у кишечнополостных называется ... 2.Скорлупа яйца птиц и его белок образованы выделениями желёз: а) яичника, б) семенника, в)яйцевода, г) клоаки. 3.закончи фразу: зародыши млекопитающих получает питательные вещества из ... матери. 4.Какие животные называются гермафродиты ? 5. одинаковы по смыслу являются слова "гамета" и : а)клетка б)яйцеклетка в)зигота г) хромосома д)ядро 6.закончите фразу: В яичниках развивается... 7.Как развиваются простейшие? 8.Дайте определения: Матка, метаморфоз,половые железы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)почкованием 2) В 3) пуповину 4)Животные которые сами себя оплодотворяют , то есть они не мужского не женского пола. 5) а 6)плод 7) честно не знаю 8)матка - (лат. uterus, греч. ὑστέρα) — это непарный гладкомышечный полый орган, в котором развивается эмбрион, вынашивается плод. Метаморфоз - глубокое преобразование строения организма (или отдельных его органов), происходящее в ходе индивидуального развития (онтогенеза).Половые железы - (гонады), органы, образующие половые клетки (яйца и сперматозоиды) у животных и человека, а также вырабатывающие половые гормоны. Мужские половые железы - семенники, женские - яичники; смешанные половые железы - гермафродитные (у некоторых червей, моллюсков и др.).
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