Составь предложение , изменяя, где нужно, слова. обьясни написание в словах выделе??ных букв. Есть, площадь, город, в, большой, центр. помогите пожалуйста.

Русский язык

Составь предложение , изменяя, где нужно, слова. обьясни написание в словах выделе??ных букв. Есть, площадь, город, в, большой, центр. помогите пожалуйста.

Автор: Гость