Составь предложение , изменяя, где нужно, слова. обьясни написание в словах выделе??ных букв. Есть, площадь, город, в, большой, центр. помогите пожалуйста.
Русский язык
Составь предложение , изменяя, где нужно, слова. обьясни написание в словах выделе??ных букв. Есть, площадь, город, в, большой, центр. помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центре города есть большая площадь. Какие буквы выделены?
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