Пож решите уравнение. Желательно с объяснением

Математика
Пож решите уравнение. Желательно с объяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16-х)/8 - (18-х)/12 = 0;    общий множитель дробей равен 24, умножаем каждый множитель, получается: 3(16-х) - 2(18-х)=0;    раскрываем скобки: 48-3х-36+2х=0; -х=-12; х=12 Аналогично и второе уравнение: (х-15)/2 - (2х+1)/8 + 1=0;  общий множитель-8 4(х-15) - (2х+1) + 8=0; 4х-60-2х-1+8=0; 2х=53; х=26,5
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