Выразите дробь 1/15 в виде приблеженного значения десятичной дроби до сотых
Математика
Выразите дробь 1/15 в виде приблеженного значения десятичной дроби до сотых
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1|15 0 0,066 10 0 100 90 100 90 1/5≈0.066≈0.067
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