Выразите дробь 1/15 в виде приблеженного значения десятичной дроби до сотых

Математика
Выразите дробь 1/15 в виде приблеженного значения десятичной дроби до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1|15 0 0,066 10   0 100   90   100     90 1/5≈0.066≈0.067
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