Закончите молекулярные уравнения возможных реакций, протекающих в растворах, и з??пишите соответствующие им ионные уравнения

Химия
Закончите молекулярные уравнения возможных реакций, протекающих в растворах, и з??пишите соответствующие им ионные уравнения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) реакция не идет б) 2H3PO4+3CaCl2=Ca3(PO4)2+6HCl 2PO4(3-)+6H(+)+3Ca(2+)+6Cl(-)=Ca3(PO4)2+6H(+)+6Cl(-) 2PO4(3-)+3Ca(2+)=Ca3(PO4)2 в) FeCl3+3AgNO3=3AgCl+Fe(NO3)3 Fe(3+)+3Cl(-)+3Ag(+)+3NO3(-)=3AgCl+Fe(3+)+3NO3(-) Ag(+)+Cl(-)=AgCl г) реакция не идет д) FeS+2NaOH=Fe(OH)2+Na2S Fe(2+)+S(2-)+2Na(+)+2OH(-)=Fe(OH)2+ S(2-)+2Na(+) Fe(2+)+2OH(-)=Fe(OH)2 е) 6KOH+Al2(SO4)3=2Al(OH)3+3K2SO4 6K(+)+6OH(-)+2Al(3+)+3SO4(2-)=2Al(OH)3+6K(+)+3SO4(2-) Al (3+)+6OH(-)=Al(OH)3
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