У якій точці розміщено центер кола, вписаного в трикутник
Математика
У якій точці розміщено центер кола, вписаного в трикутник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если треугольник прямоугольный,то на середине гипотенузы Если равнобедренный,то на середине пересечение перпендикуляров В произвольном зависит от условия задачи
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