Предположите чем объясняется такое разнообразие...............пожалуйста

Гость: Гость:

Каждая фирма хочет продавать товар, который будет покупать каждый (в нашем случае молоко). Людям нужен качественный товар по низкой цене, так же людям нужен выбор и поэтому на рынке большая конкуренция, а так как есть конкуренция на рынке, в магазине есть большой ассортимент или, как написано в задание, разнообразие однотипных товаров.