HELP Me! производные функции и прямолинейное движение.

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А) f'(x)=(x+2cosx)' = 1-2sinx f'(π/6) = 1-sin(π/6) = 1-1/2 = 1/2 б) f'(x) = ((2x-3)²)' =2(2x-3)*(2x)' = 4(2x-3) f'(1) =4(2*1-3) =4*(-1) = -4 2. x(t) = 2t³+6t-1 v(t) = x'(t) = (2t³+6t-1)' = 6t²+6 при t=3 c v(3) =6*3²+6=60 (м/с)- скорость a(t) =v'(t) = (6t²+6)' = 12t a(3) = 12*3 = 36 (м/с²) - ускорение в момент времени t=3c