Ответь х приставку ,которая придаст слову налить противоположное значение.
Русский язык
Ответь х приставку ,которая придаст слову налить противоположное значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить - пролить. Приставки на- и про-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
9 класс Убедительная просьба отвечать пользователей, хорошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывая временные формы).
Математика
Информатика
Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?