Ответь х приставку ,которая придаст слову налить противоположное значение.

Русский язык
Ответь х приставку ,которая придаст слову налить противоположное значение.
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Гость:
Налить - пролить. Приставки на- и про- 
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