Помогите пожалуйста, исследуйте функцию на монотонность y=1-(x-4)
Алгебра
Помогите пожалуйста, исследуйте функцию на монотонность y=1-(x-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем x2>x1 y(x2)-y(x1)=1-x2+4-1+x1-4=x1-x2<0 функция монотонно убывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?
Химия
Даю 15 баллов за хороший ответ. Задания так же просты, как и предыдущие. Надо всего-лишь сделать 4 тестика и отметить ответы, работы на 5 минут. ...
Окружающий мир