Помогите пожалуйста, исследуйте функцию на монотонность y=1-(x-4)

Алгебра
Помогите пожалуйста, исследуйте функцию на монотонность y=1-(x-4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем x2>x1 y(x2)-y(x1)=1-x2+4-1+x1-4=x1-x2<0    функция монотонно убывает
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