Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?

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Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?

Автор: Гость