Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?
Информатика
Объем одной страницы 56 кб.Сколько страниц займет изображение с разрешением 640x480 т??чек,состоящее из 16 цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16= 2^4 4 бит - глубина цвета 640*480*4 бит - объем изображения (640*480*4)/(56*1024*8)=(60*80)/(256*7)=(30*40)/(64*7)=(15*20)/(16*7)= =(15*5)/(4*7)=75/28 ≈2,67≈3 страницы
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