Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон
Математика
Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 7см Ширина 6см Решение: 1)Р=7+7+6+6=26см 2)S=7*6=42см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература