Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон

Математика

Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон

Автор: Гость