Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон

Математика
Считая что длина одной клетки равна 1 см начерти прямоугольник периметр которого ??авен 26 см а площадь равна 42 см². Укажите в ответе длины двух его соседних сторон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 7см Ширина 6см Решение: 1)Р=7+7+6+6=26см 2)S=7*6=42см2
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