Что я узнал о журнале "Сатирекон "

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«Сатирикон» — русский еженедельный сатирический журнал. Возник в недрах старого русского юмористического журнала «Стрекоза» (1875—1918), утратившего популярность, и вскоре заменил его. Издавался в Петербурге с 1908 по 1914 год. Название — в честь античного романа. В 1913—1918 годах выходил журнал «Новый Сатирикон», издававшийся частью авторов старой редакции. После революции журнал был закрыт, большинство авторов оказались в эмиграции. Журнал сочетал как политическую сатиру (направленную, например, против внешней политики Германии до и во время Первой мировой войны[1], против черносотенцев, а после октября 1917 года — против большевиков[2]), так и безобидную юмористику. Деятели русской культуры Серебряного века, принимавшие участие в издании журнала, обобщенно называются «сатириконовцами».